Мария Багреева: в 2022 году иностранцы перечислили в бюджет Москвы почти 32 млрд рублей налогов

В 2022 году работающие в Москве по трудовым патентам иностранные граждане перечислили в бюджет Москвы почти 32 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Эта сумма стала рекордной за все 8 лет работы системы трудовых патентов для мигрантов, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Сегодня трудовые мигранты работают в таких важных для столицы отраслях, как строительство, ЖКХ, торговля, транспорт, доставка, занимая позиции, на которые чаще всего неохотно идут работать москвичи. Кроме того, иностранные граждане вносят значительный вклад в экономику города, - пояснила Мария Багреева. - За 2015–2022 годы объем поступлений в бюджет Москвы в виде платежей за трудовой патент составил около 145 млрдрублей, или около 2% поступлений НДФЛ – одного из трех ключевых налогов, формирующих бюджет города».

Единственной организацией, в которой иностранцы могут легально получить трудовой патент для работы в Московском регионе, является Многофункциональный миграционный центр (ММЦ). За время своей работы в 2015–2022 годы ММЦ выдал 3,8 млн патентов на работу в столице. С ноября 2021 года центр предоставляет услуги по оформлению патента для работы в Подмосковье.

Для расширения возможностей по проведению организованного набора трудовых мигрантов в ноябре 2022 года в Душанбе было открыто второе представительство ММЦ в странах Центральной Азии. Здесь иностранные соискатели могут получить квалифицированную помощь по трудоустройству в Москве и Подмосковье, подобрать вакансии, пройти собеседование с работодателями и ряд необходимых для оформления патента процедур еще до приезда в Россию. Также в ноябре 2022 года был запущен мультиязычный сайт организованного набора, благодаря которому ряд услуг ММЦ стало возможно получить в онлайн-режиме, напомнила Мария Багреева.

Кроме подачи заявления на оформление патента, в ММЦ можно пройти все необходимые для этого процедуры. Также здесь проводятся дактилоскопия и фотографирование – обязательные процедуры для всех планирующих длительное пребывание в России иностранцев, кроме граждан Белоруссии. Всего в прошлом году эти процедуры прошли около 1,2 млн иностранных граждан.

Иностранцы, которым не нужно оформлять трудовой патент, могут пройти эти процедуры в представительстве ММЦ на улице Бахрушена, открывшемся в январе 2022 года.