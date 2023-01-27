Bloomberg: Евросоюз хочет ввести новые санкции против Белоруссии

Против Белоруссии будут введены дополнительные санкции ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз рассматривает возможность скорого введения против Белоруссии нового пакета жестких экономических санкций. Как сообщает американское агентство Bloomberg, новые ограничения, как предполагается, могут коснутся угля, стали и золота.

Согласно предварительной информации, против Белоруссии будут введены такие же санкции, которые ранее были введены в отношении России (причиной расширения ограничений станет то, что Минск безоговорочно поддерживает позицию Москвы, сотрудничает с РФ и якобы помогает российским властям обходить западные санкции и частично нивелировать их влияние на экономику страны).

Журналисты Bloomberg выяснили, что ЕС всерьез рассматривает возможность введения в отношении Белоруссии масштабных ограничений на закупку продукции энергетического и авиационного секторов, а также угля, золота, нефти, стали, инвестиций и предметов роскоши.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя санкционную политику Европы и США (а также других западных государств) в отношении Москвы и Минска, заявил о том, что Запад в конченом итоге "подавится" собственными санкциями. Он убежден, что вводимые ограничения не смогут "поставить на колени" ни Россию, ни Белоруссию, поэтому уже сейчас с уверенностью можно говорить о том, что санкции Запада в итоге своей цели не достигнут.

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