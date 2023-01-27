Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 января 2023 21:25

Bloomberg: Евросоюз хочет ввести новые санкции против Белоруссии

Они будут предусматривать ограничения сразу на нескольких сфер экономики страны
Александр КИСЛОВ
Против Белоруссии будут введены дополнительные санкции ЕС

Против Белоруссии будут введены дополнительные санкции ЕС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз рассматривает возможность скорого введения против Белоруссии нового пакета жестких экономических санкций. Как сообщает американское агентство Bloomberg, новые ограничения, как предполагается, могут коснутся угля, стали и золота.

Согласно предварительной информации, против Белоруссии будут введены такие же санкции, которые ранее были введены в отношении России (причиной расширения ограничений станет то, что Минск безоговорочно поддерживает позицию Москвы, сотрудничает с РФ и якобы помогает российским властям обходить западные санкции и частично нивелировать их влияние на экономику страны).

Журналисты Bloomberg выяснили, что ЕС всерьез рассматривает возможность введения в отношении Белоруссии масштабных ограничений на закупку продукции энергетического и авиационного секторов, а также угля, золота, нефти, стали, инвестиций и предметов роскоши.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя санкционную политику Европы и США (а также других западных государств) в отношении Москвы и Минска, заявил о том, что Запад в конченом итоге "подавится" собственными санкциями. Он убежден, что вводимые ограничения не смогут "поставить на колени" ни Россию, ни Белоруссию, поэтому уже сейчас с уверенностью можно говорить о том, что санкции Запада в итоге своей цели не достигнут.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Никита Кричевский: Наступающий год будет существенно тяжелее 2022 года (подробнее)