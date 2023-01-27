Bloomberg: Евросоюз собирается потратить часть замороженных российских активов на восстановление Украины

Евросоюз решил забрать на нужды Украины часть замороженных активов ЦБ РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юридическая служба Совета Евросоюза сообщила, что блок имеет полномочия временно задействовать не менее 33,8 миллиарда евро активов российского Центрального банка, чтобы помочь оплатить восстановление Украины.

Соответствующую информацию распространило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные неназванные источники в руководстве ЕС, знакомые с ситуацией.

При этом в случае подобного сценария развития событий на использование заблокированных средств ЦБ РФ будут наложены жесткие ограничения. В частности, речь совершенно точно не будет идти о конфискации этих денег, кроме того, все траты должны будут уходить на конкретные целевые нужды. Также в будущем ЕС должен проработать механизм возможного возвращения России всех использованных средств (или хотя бы их части).

Активы Центрального банка России были официально заморожены Европейским союзом в рамках жестких санкций, которые были введены в отношении РФ практически сразу же после начала российской военной спецоперации на Украине.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что, по мнению российских властей, подобные действия Запада вполне можно с уверенностью назвать "неприкрытым воровством" чужих средств. Как отмечала руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина, в целом на Западе было заморожено в общей сложности порядка 300 миллиардов евро активов ЦБ РФ.