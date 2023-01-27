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НовостиПолитика26 января 2023 23:12

Junge Welt: из-за постоянных просьб об оружии Зеленский стал похож на старуху из сказки Пушкина

Немецкие СМИ едко высмеивают Владимира Зеленского
Александр КИСЛОВ
Западные СМИ открыто насмехаются над украинским лидером

Западные СМИ открыто насмехаются над украинским лидером

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский требует от стран Запада новых поставок вооружения, как старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» российского писателя поэта Александра Пушкина. Об этом заявил немецкий обозреватель Райнхард Лаутербах.

«Во всей Европе рассказывают „Сказку о рыбаке и рыбке“ — притчу о женщине, которой всего было мало. И в Германии эта сказка тоже повествует о старом рыбаке и его жене», — приводит слова обозревателя Райнхарда Лаутербаха немецкое издание Junge Welt. В материале данного СМИ иронично сравнивают просьбы Зеленского о новом вооружения с требованиями старухи из сказки Пушкина. Автор статьи нашел много сходств между постоянно просящим все новые виды оружия украинским президентом и старухой из пушкинской сказки.

Ранее бывший депутат Европейского парламента, лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает безумцем и "больным человеком" президента Украины Владимира Зеленского. По мнению французского политика, нынешний украинский лидер заслужил такие эпитеты в свой адрес постоянными требованиями предоставить ему все новые западные вооружения.

Филиппо отмечает, что в ближайшее время после получения западных танков Зеленский начнет неприкрыто "шантажировать" Джо Байдена, Олафа Шольца, Риши Сунака и Эммануэля Макрона, требуя предоставить Киеву еще более мощное оружие. Более того, вскоре Зеленский, скорее всего, "нагло потребует" от Запада предоставить Украине современные истребители, утверждает политик.