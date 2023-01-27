Junge Welt: из-за постоянных просьб об оружии Зеленский стал похож на старуху из сказки Пушкина

Западные СМИ открыто насмехаются над украинским лидером Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский требует от стран Запада новых поставок вооружения, как старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» российского писателя поэта Александра Пушкина. Об этом заявил немецкий обозреватель Райнхард Лаутербах.

«Во всей Европе рассказывают „Сказку о рыбаке и рыбке“ — притчу о женщине, которой всего было мало. И в Германии эта сказка тоже повествует о старом рыбаке и его жене», — приводит слова обозревателя Райнхарда Лаутербаха немецкое издание Junge Welt. В материале данного СМИ иронично сравнивают просьбы Зеленского о новом вооружения с требованиями старухи из сказки Пушкина. Автор статьи нашел много сходств между постоянно просящим все новые виды оружия украинским президентом и старухой из пушкинской сказки.

Ранее бывший депутат Европейского парламента, лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо считает безумцем и "больным человеком" президента Украины Владимира Зеленского. По мнению французского политика, нынешний украинский лидер заслужил такие эпитеты в свой адрес постоянными требованиями предоставить ему все новые западные вооружения.

Филиппо отмечает, что в ближайшее время после получения западных танков Зеленский начнет неприкрыто "шантажировать" Джо Байдена, Олафа Шольца, Риши Сунака и Эммануэля Макрона, требуя предоставить Киеву еще более мощное оружие. Более того, вскоре Зеленский, скорее всего, "нагло потребует" от Запада предоставить Украине современные истребители, утверждает политик.