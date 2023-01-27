Владимир Зеленский делает все, чтобы вызвать доверие к себе у западных политиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовые увольнения высокопоставленных чиновников на Украине связаны со стремлением страны вступить в Евросоюз и НАТО. Такой позиции придерживаются американские журналисты Марк Тот и Джонатан Свит.

«Владимир Зеленский начал массово увольнять чиновников из-за коррупции, даже своих ближайших советников и друзей. Кадровые перемены вокруг украинского президента связаны со стремлением страны [вступить] в ЕС и НАТО», — говорится в статье журналистов, которая опубликована в американском издании The Hill. Авторы материала отмечают, что с помощью последних громких увольнений в офисе президента, украинском правительстве и руководстве регионов Украины Зеленский всеми силами пытается понравится руководству Европейского союза, чтобы его страну как можно скорее приняли в число государств-членов ЕС.

Ранее на Западе начали в открытую высмеивать и критиковать Зеленского за его постоянные (и участившиеся в последнее время) публичные просьбы к европейским и американским лидерам о предоставлении все большего количества различного оружия для нужд боевиков Вооруженных сил Украины.

В частности, в Германии из-за такого рода заявлений Зеленского сравнили с оставшейся у разбитого корыта старухой из сказки Александра Пушкина. А французский политик Флориан Филиппо заявил, что считает украинского лидера "больным человеком" и "безумцем": поводом для этого, по словам политического деятеля, стали настойчивые попытки Зеленского спровоцировать эскалацию конфликта с помощью поставок мощного западного оружия. В офисе Зеленского при этом на подобные заявления и высказывания не реагируют, считая их "отражением активного насаждения российских и пророссийских нарративов в западном информационном пространстве".