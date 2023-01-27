Юрист Соловьев: мошенники придумали новую схему обмана пожилых россиян

Российских пенсионеров предупредили о новом приеме мошенников, с помощью которого они обманывают граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телефонные мошенники стали активно использовать новую схему с повторными звонками для обмана российских пенсионеров. Об этом журналистам рассказал заслуженный юрист России, бывший глава уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Иван Соловьев.

"В последнее время мошенники разработали новую тактику для обмана пожилых граждан. Сначала они делают "пристрелочные" звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее денежные средства", - отметил юрист Соловьев в разговоре с журналистам Радио Sputnik.

Он также подчеркнул, что чаще всего в РФ телефонные мошенники представляются в разговоре со своими будущими жертвами сотрудниками тех или иных государственных органов, социальных учреждений или силовых структур.

Ранее Центробанк РФ составил типичный портрет жертв телефонных мошенничеств и киберпреступлений. Согласно данным Банка России, самыми уязвимыми стали пенсионеры в возрасте 60 лет и старше: на них приходится 27% случаев кибермошенничества, еще 20% пострадавших — граждане 50–59 лет. Наиболее сильно число мошенничеств выросло в годы пандемии коронавируса, но и сейчас до сих пор большое число пожилых граждан продолжают попадаться на удочку злоумышленников.