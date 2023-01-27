Сенатор Владимир Джабаров резко раскритиковал заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский Белый дом готов смягчить санкции против Москвы ради переговоров по Украине и вывода российских войск с территории страны, об этом публично заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Российский сенатор Владимир Джабаров, комментируя заявления Нуланд, сообщил, что они вызывают у него удивление и раздражение. По его словам, любые возможные дипломатические переговоры в настоящее время станут лишь ширмой для подготовки Украины к продолжению эскалации вооруженного конфликта.

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