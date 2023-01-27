Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей республику Крым и Краснодарский край, временно приостановлена. Об этом сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС России в ночь на пятницу, 27 января 2023 года.

В ведомстве уточнили, что виной тому туман. Функционирование переправы будет восстановлено сразу после нормализации погодных условий.

Отметим, что это не первая приостановка в этом месяце из-за неблагоприятной погоды. Как ранее писал сайт KP.RU, аналогичная мера применялась 10 января.

Напомним, по данным "КП-Крым" на среду, с начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября 2022 года по 25 января 2023 года через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 71 680 пассажиров, 54 013 единиц автотранспорта и 5980 железнодорожных вагонов.