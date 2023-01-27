Глава "Ростеха" Чемезов сообщил о разработке для спецоперации атакующих "роем" дронов Фото: REUTERS

Директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о разработке разведывательно-ударных коптеров, которые будут применять на фронтах специальной военной операции и смогут бить по противнику роем.

«Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя», - приводит РИА Новости слова главы «Ростеха».

Чемезов также сообщил, что дроны разрабатываются специально для нужд спецоперации на Украине, отметив, что в данном вопросе корпорация работает вместе с Министерством обороны РФ.

Глава «Ростеха» также сообщил о дронах, которые уже были задействованы в боях, отметив ударные беспилотники «Ланцет» и разработки «Калашникова». По его словам, эти дроны очень результативно применяются в зоне специальной военной операции.

Напомним, в начале января в «Ростехе» рассказали о планах по производству нового поколения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также борьбы с дронами.