Новые правила въезда иностранцев вступили в силу в Казахстане

Казахстан ужесточил правила въезда в страну Фото: REUTERS

В Казахстане вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов в республике, в частности, для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Информация об размещена в постановлении национального правительства, опубликованного на сайте нормативных правовых актов Казахстана.

"Разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан заканчивается: для иммигрантов, прибывших в Республику Казахстан в порядке, не требующем получения визы, - по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы Республики Казахстан, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней", - говорится в документе.

Для граждан государств, входящих в ЕАС, срок максимально длительного пребывания составляет 90 дней.

Прежде для приезжающих без визы иностранцев и граждан ЕАЭС не было ограничения в 180 дней со дня пересечения государственной границы Казахстана. Когда заканчивался разрешенный срок пребывания в республике, они могли обнулить его, выехав из страны и вернувшись в нее. Теперь "обнулить" пребывание в Казахстане таким образом не получится.