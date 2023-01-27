IKEA закупает древесину в Польше и Прибалтике для компенсации поставок из России

IKEA стала закупать больше древесины в Польше и Прибалтике, чтобы компенсировать поставки из России и Белоруссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шведская компания по производству мебели и товаров для дома IKEA закупает дополнительные объемы древесины в Польше и Прибалтике, чтобы компенсировать поставки из России и Белоруссии. Об этом заявил менеджер по глобальным поставкам древесины и лесному хозяйству компании Ульф Йоханссон. Его слова приводит агентство Reuters.

"Нам удалось заместить эти объемы в других странах на очень горячем рынке древесины", - утверждает Йоханссон.

По его словам, Польша, Литва и Швеция и ранее занимали лидирующие позиции по объемам поставок. 11% приходилось на Россию и Белоруссию – 6% и 5%, соответственно.

Напомним, в 2022 году IKEA объявила об уходе с российского рынка. Компания гарантировала сотрудникам фабрики IKEA в Ленинградской области занятость на ближайшие 12 месяцев, фабрика продолжит работу до 2024 года. Это станет одним из условий соглашения с новым собственником предприятия.

Как ранее писал сайт KP.RU, IKEA намерена в начале 2023 года завершить сделку по продаже расположенных в Российской Федерации своих предприятий.