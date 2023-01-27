Посол Украины потребовал запретить отцу Джоковича появляться на Australian Open Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко призвал запретить Срджану Джоковичу, отцу теннисиста Новака Джоковича, посещать Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open) после того, как тот позировал с болельщиками, держащими российские флаги.

«Его следует лишить аккредитации», - приводит AFP слова украинского дипломата.

Кроме того, Мирошниченко призвал Джоковича-младшего, который на данный момент готовится сыграть в полуфинале турнира с американцем Томми Полом, лично принести извинения за своего отца, а также пояснить свою позицию в отношении Украины. «Он должен извиниться за то, что произошло, и осудить вторжение России на Украину», - отметил посол.

Срджан Джокович, в свою очередь, сообщил, что не хотел никого оскорбить. Комментируя ситуацию в разговоре с Reuters, он заявил, что его семья «пережила ужасы войны и желает всем только мира».

Напомним, в минувшую среду, 25 января, сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Андрея Рублева в четвертьфинальном матче Australian Open, и в пятницу, 27 января, сыграет уже в полуфинале.