Путин поручил представить предложения по методике расчета стоимости нефти к 1 марта 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 марта текущего года представить предложения по уточнению методики расчета стоимости нефти, а также нефтепродуктов для налогообложения. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля в пятницу, 27 января.

«Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета», - сказано в заявлении, где говорится, что должны быть учтены условия санкционных ограничений.

Напомним, накануне замминистра финансов США Уолли Адейомо в минувшую пятницу, 20 января, сообщила, что Вашингтон совместно со своими союзниками в марте этого года проведет оценку соответствия потолка цен на российскую нефть текущим условиям рынка, проведя переоценку ограничений.