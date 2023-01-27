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НовостиПроисшествия27 января 2023 7:35

Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку

Школьник покончил с собой
Роман КИЛЬМЯШКИН
Знакомый семьи погибшего мальчика утверждает, что у ребенка были проблемы в школе

Знакомый семьи погибшего мальчика утверждает, что у ребенка были проблемы в школе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

11-летний ребенок, который покончил с собой в Новосибирске, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает газета "КП-Новосибирс" со ссылкой на слова знакомого семьи погибшего школьника.

"Мама его сегодня ничего не смогла сказать, она была в огромном шоке, вообще не могла говорить", - уточнил собеседник издания.

Как ранее писал сайт "КП-Новосибирск", трагедия произошла в одном из домов на улице Макаренко в четверг, 26 января 2023 года. По предварительной информации, мальчик совершил самоубийство после ссоры с матерью.

Источник издания из числа знакомых семьи утверждает, что у школьника были проблемы в учебном заведении. Смерть ребенка расследуют региональные правоохранительные органы. Ситуацию с расследованием взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.