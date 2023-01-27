МИД России шокирован нападением на посольство Азербайджана в Иране

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел (МИД) России шокировано вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого погиб один из сотрудников диппредставительства. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в пятницу, 27 января 2023 года.

"Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам".

Как ранее писал сайт KP.RU, утром в пятницу вооруженный автоматом Калашникова человек прорвался через пост охраны посольства Азербайджана в Тегеране. В результате нападения убит начальник охранной службы диппредставительства, еще двое работников охраны получили огнестрельные ранения. Их состояние оценивается как удовлетворительное.