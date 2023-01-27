Сжегший Коран датский радикал Палудан пригрозил Эрдогану новыми акциями из-за Швеции и НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан, который в минувшую субботу, 21 января, сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме, пригрозил президенту Тайипу Реджеп Тайпу Эрдогану новыми акциями до тех пор, пока Швеция не вступит в Североатлантический альянс. Об этом пишет.

Как сообщил датский радикал газете Aftonbladet, осуществление новых экстремистских акций зависит от «самого президента Эрдогана», который, как он отметил, «не хочет пускать Швецию в НАТО». По его словам, когда Анкара даст добро на присоединение Стокгольма к альянсу, он «больше никогда в жизни не сожжет Коран перед турецким посольством».

Напомним, в начале этой неделе, 23 января, президент Турции сказал о том, что Швеции больше может не рассчитывать на поддержку заявки в НАТО с турецкой стороны, указав на антитурецкие демонстрации около посольства в Стокгольме, после которых шведские власти были обвинены в нарушении обязательств по процессу вступления в альянс.