"Морду медведя" заметили на Марсе

Спутник NASA сфотографировал "морду медведя" на Марсе Фото: NASA

Марсианский разведывательный спутник NASA (Mars Reconnaissance Orbiter) сделал новое фото на поверхности планеты. На фотографии фрагмент рельефа напоминает морду медведя.

Как отмечается на сайте университета Аризоны, снимок сделан используемой учебным заведением камерой высокого разрешения HiRISE на борту зонда спутника еще 12 декабря 2022 года.

«Медведь на Марсе? Черты немного напоминают морду медведя. Что это на самом деле? Холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым видом излома (голова)», - сказано в релизе университета.

На фото можно увидеть характерный для медведя нос и рот, которые, скорей всего, образованы вулканическим или грязевым отверстием, а отложения, напоминавшие само морду, могут быть грязевыми или лавовыми потоками.

Напомним, ранее Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовали фотографии поверхности Марса, на которых можно увидеть часть равнины Аргир и кратер Гука.