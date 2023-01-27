Финский зоопарк собирается вернуть Китаю панд из-за финансовых проблем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство зоопарка, расположенного в финском городе Эхтяри, приняло решение вернуть Китаю двух панд из-за финансовых трудностей. Об этом сообщило учреждение.

Как сообщается, зоопарк уже начал готовиться к возвращению панд, а само решение приняли на основании информации, полученной в минувшую среду, 25 января. В сообщении отмечается, что тогда выяснилось, что «из дополнительного бюджета было изъято запланированное предложение о пакете государственной помощи в размере пяти миллионов евро».

Уточняется, что скандал разразился во вторник, 24 января, когда министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии в проекте дополнительного бюджета предложило 5 млн евро на погашение задолженностей в зоопарке Эхтяри, где проживают панды. Такая сумма вызвала широкий резонанс в стране, где на исчезающие виды песца в Лапландии в год выделяют не более 100 тысяч евро. В итоге глава ведомства отозвала данное предложение на следующий день.

Отмечается, что теперь ситуацию с пандами будет рассматривать официальная рабочая группа, которую составят представители Минсельлесхоза, Минфина и Министерства иностранных дел, после чего будет примут окончательное решение.

Финский зоопарк арендовал панд и вносит за них ежегодную плату в фонд защиты панд Китая, но данная сумма не разглашается.