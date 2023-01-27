Россия примет на вооружение гиперзвуковые ракеты надводного базирования "Циркон" в 2023 году

ВМФ России рассчитывает принять на вооружение ракеты "Циркон" в 2023 году Фото: REUTERS

Военно-морской флот (ВМФ) России примет на вооружение гиперзвуковые ракеты надводного базирования "Циркон" в 2023 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов в пятницу, 27 января.

"Ракета должна быть принята на вооружение ВМФ в этом году", - подчеркнул Леонов, добавив, что процедуры по оформлению необходимых для этого документов уже ведутся.

Гендиректор реутовского НПО добавил, что серийное производство "Цирконов" уже ведется.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило, что экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел учение по применению гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Атлантике. В ходе испытаний отработан удар по морской цели, имитирующей корабль условного противника, находящийся на расстоянии более 900 километров.

Напомним, британские журналисты считают, что постановка на вооружение гиперзвуковых ракет "Циркон" позволит России прорвать морскую оборону Североатлантического альянса.

Приводится, в частности, мнение директора Института кризисных исследований Марка Алмонда, который считает, что подобные передовые военные разработки помогают России помешать Западу вывести украинский конфликт на более масштабный уровень.