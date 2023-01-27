Видео нападения на посольство Азербайджана в Иране опубликовано в Сети Фото: REUTERS

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране попало на видео. Кадры публикует «Sputnik Азербайджан».

На кадрах можно увидеть, как в здание посольства ворвался вооруженный автоматом Калашникова мужчина средних лет, который практически сразу открыл огонь, успев ранить двух охранников, при этом можно увидеть, как один из охранников смог обезоружить нападавшего.

Напомним, на посольство Азербайджана в Тегеране напали утром в пятницу, 27 января. Как писал ранее сайт KP.RU, жертвой нападения стал отвечавший за охрану дипмиссии сотрудник азербайджанских силовых структур, который оказал сопротивление напавшему. В Министерстве иностранных дел Азербайджана тем временем заявили о двух пострадавших, отметив, что они находятся в удовлетворительном состоянии.