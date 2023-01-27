Песков сообщил, что указы о помиловании участвующих в спецоперации бывших осужденных имеют гриф секретности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что помилование бывших осужденных, которые на данный момент участвуют в специальной военной операции, осуществляется в соответствии с законодательством России, и такие указы носят гриф секретности.

«Существуют указы открытые, существуют указы с различными грифами секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить, но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», - заявил представитель Кремля, комментируя заявления, что осужденные, которые участвуют в спецоперации, были помилованы уже на фронте.

Напомним, ранее спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину направили письмо с просьбой проработать внесение в Уголовный кодекс РФ статьи о запрете дискредитации добровольцев-участников спецоперации, в том числе речь шла и о бывших осужденных.