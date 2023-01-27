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НовостиПолитика27 января 2023 9:40

Песков назвал слова Нуланд об ослаблении санкций после выхода ВС РФ из Украины "не новыми"

США демонстрируют отсутствие маневренности и гибкости, считает представитель Кремля Песков
Владимир РОМАНЕНКО
Песков назвал слова Нуланд об ослаблении санкций после выхода ВС РФ из Украины "не новыми"

Песков назвал слова Нуланд об ослаблении санкций после выхода ВС РФ из Украины "не новыми"

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не увидел ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд по ослаблению санкционного режима в отношении РФ. По его мнению, дипломатические варианты решения конфликтного вопроса по-прежнему не просматриваются.

"Нет, по-прежнему ничего не просматривается из-за слов госпожи Нуланд. Мы совершенно не склонны преувеличивать их значение, ничего нового сказано не было", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о подвижках к дипломатическому урегулированию конфликта.

Также Песков считает, что Нуланд продемонстрировала лишь "набор тезисов" и отсутствие "маневра и гибкости в позиции США", которая в свою очередь диаметрально расходится с нашей позицией".

Напомним, Белый дом готов смягчить санкции против Москвы ради переговоров по Украине и вывода российских войск, об этом сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт России и Украины завершится в тот момент, когда Москва выведет своих военных с территории республики.

Также Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира в Украине и назвал формулу мира, среди пунктов которой предполагается восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

Позднее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной президентом Украины Зеленским.