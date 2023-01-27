Песков назвал слова Нуланд об ослаблении санкций после выхода ВС РФ из Украины "не новыми" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не увидел ничего нового в словах замгоссекретаря США Виктории Нуланд по ослаблению санкционного режима в отношении РФ. По его мнению, дипломатические варианты решения конфликтного вопроса по-прежнему не просматриваются.

"Нет, по-прежнему ничего не просматривается из-за слов госпожи Нуланд. Мы совершенно не склонны преувеличивать их значение, ничего нового сказано не было", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о подвижках к дипломатическому урегулированию конфликта.

Также Песков считает, что Нуланд продемонстрировала лишь "набор тезисов" и отсутствие "маневра и гибкости в позиции США", которая в свою очередь диаметрально расходится с нашей позицией".

Напомним, Белый дом готов смягчить санкции против Москвы ради переговоров по Украине и вывода российских войск, об этом сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт России и Украины завершится в тот момент, когда Москва выведет своих военных с территории республики.

Также Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира в Украине и назвал формулу мира, среди пунктов которой предполагается восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

Позднее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной президентом Украины Зеленским.