Комбат ДНР Ходаковский рассказал о тактике ВСУ в Угледаре

Российские войска продолжают продвигаться в направлении Угледара Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются проводить контратаки в Угледаре, но они не носят массового и интенсивного характера. Об этом сообщил командир батальона "Восток" Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.

"Пока тактика противника построена на том, чтобы отсекать наши передовые группы, вклинившиеся в его оборону максимально глубоко, артиллерийским огнем с периодическими контратаками", - написал Ходаковский в своем телеграм-канале.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы России ведут боевые действия под Угледаром, однако штурм города осложнен большим количеством шахт.

Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах российских военных на угледарском направлении возле Великой Новоселовки. По его словам, в Угледаре и Павловке идут “постоянные артдуэли”.

Денис Пушилин также выразил мнение, что взятие Угледара позволит Вооруженным силам РФ в корне изменить положение дел в зоне специальной военной операции, в частности обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.