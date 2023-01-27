Глава Амурской области Василий Орлов рассказал, как ЖКХ региона справляется с аномальными морозами

Во время прямого эфира в соцсетях жители задали губернатору Василию Орлову более 150 вопросов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области уже вторую неделю стоят сильные морозы – столбик термометра местами опустился ниже 48 градусов. Глава региона Василий Орлов во время прямого эфира с жителями в социальных сетях рассказал, как система ЖКХ справляется с аномальными холодами. Губернатор отметил, что на коммунальные службы легла огромная нагрузка, но они работают без сбоев. Обновлению ЖКХ в регионе уделяется большое внимание: только в 2022 году на модернизацию из областного бюджета было выделено почти 1,3 млрд. рублей.

«На данный момент разрабатывается федеральная программа модернизации ЖКХ. Мы подали туда заявку. Это крупная программа с федеральным финансированием, благодаря которой мы сможем получать дополнительные средства», - рассказал Василий Орлов.

Еще одна актуальная проблема – борьба с пожарами. За последнюю неделю в Приамурье вспыхнули 73 пожара, в них погибли 5 человек, в том числе трое детей.

«Основная причина гибели людей в пожарах то, что многие не успевают вовремя среагировать. Пожары часто случаются по ночам в домах частного сектора, где используется печное отопление, - рассказал губернатор. – Мы приняли решение выделить 7 млн рублей из бюджета для того, чтобы приобрести 4 тысячи автономных пожарных извещателей. Передадим их многодетным семьям и семьям с небольшими доходами. Эту программу в ближайшее время запустим».

Пожарными извещателями также оснастят дома одиноких пенсионеров старше 80 лет.

Жители области во время прямого эфира задали Василию Орлову более 150 вопросов, в том числе вопросы о помощи семьям мобилизованных. По словам главы региона, на выплаты амурским бойцам из бюджета области уже направлено около 700 млн рублей.