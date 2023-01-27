Песков заявил о героизме награжденного Путиным Гаспаряна из группы "Вагнер"

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащий Айк Гаспарян из группы "Вагнер" проявил героизм в ходе спецоперации на Украине, за что и был награжден президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 27 января 2023 года.

"Он принимает участие в специальной военной операции, и он проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин посмертно присвоил звание "Героя России" участнику спецоперации в Украине Алмазу Сафину за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Напомним, российский лидер вручил орден Святого Георгия 3-ей степени командующему группировкой российских войск в зоне специальной военной операции на Украине генералу армии Сергею Суровикину. Награда была присуждена генералу за мужество, отвагу и самоотверженность, которую он проявил при исполнении воинского долга.