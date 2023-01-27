Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Тегеране после нападения Фото: REUTERS

Начальник управления Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил о подготовке к эвакуации сотрудников посольства в Тегеране после вооруженного нападения на дипмиссию, которое произошло утром в пятницу, 27 января.

«Требуем от иранской стороны соответствующих мероприятий. Кроме этого ведется работа по обеспечению безопасности посольства, идет соответствующее планирование эвакуации сотрудников посольства в Азербайджан», - сообщил дипломат.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербаджана не считают, что нападение на дипмиссию в Тигране было совершено из личных мотивов. В Министерстве заявили, что ответственность за случившееся несет иранская сторона.

Напомним, в результате покушения погиб сотрудник азербайджанских силовых структур, который оказал сопротивление напавшему. Как писал сайт KP.RU, сообщалось также о двух пострадавших охранников посольства, которые находятся в удовлетворительном состоянии.