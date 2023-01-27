Новые регионы России перейдут на московское время

ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в ближайшее время перейдут на московское время Фото: REUTERS

Четыре новых региона России: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области - в ближайшее время перейдут на московское время, сообщили в Минпромторге РФ, отметив, что соответствующие поправки правительство внесло в федеральный закон "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона № 107-ФЗ "Об исчислении времени".

"Продолжается поэтапная синхронизация законодательства РФ в связи с принятием в состав РФ четырех новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время", - отметили в министерстве.

В соответствии с новым законопроектом, четыре субъекта в составе РФ перейдут с киевского на московское время и будут включены в состав 2-й часовой зоны, так как московское время является "исходным при исчислении местного времени в часовых зонах", - пояснили в Минпромторге.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт России и Украины завершится в тот момент, когда Москва выведет своих военных с территории республики.

Также Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира в Украине и назвал формулу мира, среди пунктов которой предполагается восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

Позднее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной президентом Украины Зеленским.

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