Стало известно, сколько врачи и учителя зарабатывают на Telegram-каналах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, сколько врачи и учителя зарабатывают на платных Telegram-каналах. Их контент обычно является самым популярным.

Эксперты сервиса Paywall, специализирующегося на монетизации мессенджера, посчитали доход медиков и педагогов.

Каналы врачей являются самыми популярными. Люди читают полезные советы по улучшению здоровья, покупают онлайн-консультации.

В 2022 году средняя стоимость подписки на канал про здоровье для одного пользователя составляла 11 152 руб. в месяц.

Психологи тоже добились большого успеха на этом направлении. Особенно популярны советы по улучшению взаимоотношений в семье и на работе.

Средняя стоимость подписки на такой контент составляет 1 200 руб. в месяц.

В тройку лидеров входят педагогию. Особым спросом пользуются советы по изучению иностранных языков, математике, информатике и русскому языку. Подписка приносит автору 1 140 руб. в месяц, сообщает «Газета.Ru».

Количество вакансий, доступных для подработки этой весной, выросло почти на 40% по сравнению с весной прошлого года. Чаще всего ищут специалистов в сфере продаж и административный персонал, пишет газета "Известия".

Тем временем, аналитики назвали вакансии, кому обещают высокие заработки этой зимой, пишет ФАН.

Стоит отметить, что женщины зарабатывают меньше мужчин. Самые большие разницы в зарплатах наблюдаются в сферах спорта, культуры и развлечений. Разрыв составляет в среднем 28%. Но иногда бывает и меньше 10-15%, передает "360".