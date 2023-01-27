В Турции прокомментировали сообщения о требовании США прекратить допуск авиарейсов из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкие аэропорты и авиакомпании не получали каких-либо связанных с требованием США указаний по недопуску в Турцию российских самолетов американского производства. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве транспорта и инфраструктуры.

«Таких указаний не было. Работа продолжается в штатном режиме», - приводит издание слова собеседника агентства.

Тем временем, в министерстве транспорта и инфраструктуры, куда обратилось агентство с соответствующим запросом, сообщили, что дадут ответ после расследования данной информации. «Мы получили ваш запрос, информация расследуется», - сказали там.

Ранее Wall Street Journal, ссылаясь на источники, заявило, что якобы США давит на Турцию, требуя запретить прибытия и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства. Как отмечало издание, помощник министра торговли США Теа Розман Кендлер донесла до Анкары позицию Вашингтона в декабре 2022 года.