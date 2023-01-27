Песков назвал голословными обвинения США в адрес ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обвинения Соединенных Штатов в адрес частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» носят голословный характер, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не вчера впервые услышали такие заявления в сторону демонизации ЧВК «Вагнер» из Вашингтона – это продолжается уже много лет. Как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколько-нибудь внятных аргументов мы с вами никогда не видели и не читали», – заявил пресс-секретарь президента России журналистам.

Как напомнил Песков, обвинения США в адрес «Вагнера» касаются действий этой ЧВК в Центральноафриканской Республике. При этом американские власти не предоставили публике никаких доказательств и подтверждений, что «значительно девальвирует смысл этих заявлений», добавил он.

Как писал сайт KP.RU, накануне США ввели новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с ЧВК «Вагнер», и объявили ее транснациональной преступной организацией.