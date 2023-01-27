Вашингтон проигрывает в противостоянии с Москвой, уверен полковник Макгрегор Фото: REUTERS

Соединенные Штаты проигрывают в противостоянии с Россией на фоне украинского конфликта. Об этом заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

"Вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией", - аргументировал Макгрегор.

По его словам, российские военные успешно уничтожают вооружение, поставляемое Киеву Западом, и наносят поражения украинской армии одно за другим.

На этом фоне разочарование Вашингтона уже перерастает в отчаяние, но при этом президент США Джозеф Байден не намерен уступать, что ставит Вашингтон и Москву на грань прямого конфликта, считает американский отставной военный.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вовлеченность Запада, в том числе Соединенных Штатов, в конфликт на Украине растет. По его словам, этому способствует поставка вооружений киевскому режиму.

Напомним, посольство России в Вашингтоне заявило, что неэффективность и абсурдность антироссийских санкций администрации США становятся очевидными с каждым пакетом таких ограничений.

Российские дипломаты уверены, что позиция США и санкционная политика, проводима Вашингтоном в отношении РФ, является крайне пагубной и от нее уже давно пора отказаться.