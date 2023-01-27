Британский полковник Кемп сказал, что Россия добьется успеха в Донбассе и на востоке Украины

Британский полковник Кемп заявил, что Россия добьется успеха в Донбассе и на востоке Украины Фото: REUTERS

Полковник британской армии Ричард Кемп в эфире Sky News заявил, что Москва добьется успеха в Донбассе и на востоке Украины, даже несмотря на публикации западных СМИ об украинском конфликте.

Как полагает полковник британской армии, западные страны смотрят на украинский конфликт глазами генерального штаба Украины, не обращая при этом никакого внимания на саму позицию Москвы. По его словам, такая позиция Запада зачастую искажает картину происходящего.

«Русские делают все, чтобы взять под контроль весь Донбасс и восточную Украину … Они выбивают украинцев артиллерией, продвигаются медленно и долго, но в конечном итоге, увы, думаю, добьются успеха на востоке Украины», - заявил он.

Напомним, сегодня, в пятницу, 27 января, советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения российских войск заняли позиции, которые расположены в районе дачных поселков на окраине Угледара.