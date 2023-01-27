Meta* исключила «Азов»** из списка опасных лиц и организаций Фото: EAST NEWS

Корпорация Meta*исключила националистический батальон «Азов»**из списка опасных лиц и организаций.

«Компания исключила украинскую ультраправую военную группировку «Азов»** из списка опасных лиц и организаций. Это изменение позволит членам полка «Азов»** создавать учетные записи в Facebook*** и Instagram*** и публиковать контент, не опасаясь его удаления, если только он не нарушает правил компании в отношении контента», – говорится на сайте Meta*.

Как отмечается в сообщении, это изменение позволит другим пользователям открыто хвалить и поддерживать «Азов»**.

Как писал сайт KP.RU, ранее Meta* приняла решение временно разрешить пользователям в некоторых странах насильственные высказывания в отношении российских военнослужащих на своих платформах.

После этого Генпрокуратура России попросила суд официально признать Meta* экстремистской организацией. Иск надзорного ведомства в итоге был удовлетворен, соответствующее решение о признании корпорации американского миллиардера Марка Цукерберга экстремистской на территории РФ было принято.

*Корпорация признана в России экстремистской

**Запрещенная в России террористическая организация

***Продукты корпорации Meta, признанной в России экстремистской