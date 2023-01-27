В Кузбассе волонтеры «Снежного десанта РСО» помогут семьям мобилизованных

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе стартовала Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант российских студенческих отрядов». Более 250 студентов отправились в отдаленные районы для оказания шефской помощи, в том числе семьям мобилизованных. Старт акции возле Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове дал губернатор Сергей Цивилев.

«Вы делаете великие дела для Кузбасса и наших людей. Своими поступками показываете пример того, как надо относиться к малой родине, к людям старшего поколения, нуждающимся в вашей помощи и поддержке, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Очень важно сейчас помогать семьям мобилизованных и добровольцев. Они должны чувствовать себя защищенными, чувствовать заботу и внимание».

Студенты будут помогать родственникам участников СВО, пенсионерам, ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры также займутся уборкой территорий вокруг школ, больниц и других социальных объектов. Кроме того, добровольцы проведут встречи со школьниками и студентами и расскажут о Российском движении детей и молодежи «Движение Первых».