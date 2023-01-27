Российские банки получили 203 млрд рублей прибыли в 2022 году

77% российских банков закончили 2022 год с прибылью Фото: REUTERS

Российские банки завершили 2022 год с прибылью в 203 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Центробанка.

Регулятор отмечает, что это произошло благодаря успешному с финансовой точки зрения декабрю, в котором кредитные организации получили 342 млрд рублей прибыли. Ключевым фактором регулятор назвал валютную переоценку за счет ослабление рубля.

Доля прибыльных банков при этом составила 77%, что значительно ниже показателей 2021 года, когда таковых было 98%. Стоит отметить, что и суммарная прибыль в том году оказалась рекордной – 2,4 трлн рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, международные резервы России в период с 13 по 20 января текущего года составили 594,6 млрд долларов, увеличившись за отчетный период на 0,4% или 2,6 млрд долларов.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Центробанком разработать механизм выплаты компенсаций клиентам банков, чьи деньги были похищены в результате мошеннических действий. Глава государства отметил, что для реализации инициативы в случае необходимости можно представить предложения по внесению изменений в законодательство страны.