Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что российские войска завершает оперативное окружение Артемовска

Командир "Ахмата" Алаудинов заявил, что российские войска завершают оперативное окружение Артемовска Фото: REUTERS

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сказал о том, что Вооруженные силы (ВС) России завершают оперативное окружение Артемовска.

«Почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты. Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то, он уже в большинстве своем находится под нашим контролем», - сказал российский военный в эфире Первого канала.

Алаудинов сообщил, что на данный момент украинская армия пытается перебрасывать дополнительные подразделения своих войск в Артемовск. По его словам, им «не очень удается это сделать, потому что даже на подходах они уже начинают нести потери».

Напомним, накануне временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что бои уже ведутся около кварталов Артемовска, которые совсем недавно принадлежали украинским войскам.