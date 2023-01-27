Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ФБР и ЦРУ
Фото: ru.wikipedia.org
Федеральная служба по надзору в сфере связи и информационных технологий ограничила доступ к сайтам Федерального бюро расследований и Центрального разведывательного управления США.
Как следует из реестра Роскомнадзора для проверки блокировок страниц и ресурсов в России, доступ ограничивается к сайтам fbi.gov и cia.gov. При этом не указывается, кто затребовал ограничить доступ е этим ресурсам.
Напомним, в октябре прошлого года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к домену t.me, принадлежащему Telegram. Причиной блокировки домена стала ст. 15.3. В ней речь идет об ограничении доступа к сайтам с информацией, которые содержат данные с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, а также недостоверной информации.
После этого в Генпрокуратуре РФ опровергли, что требовали от Роскомнадзора заблокировать домен t.me.