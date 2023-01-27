Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ФБР и ЦРУ Фото: ru.wikipedia.org

Федеральная служба по надзору в сфере связи и информационных технологий ограничила доступ к сайтам Федерального бюро расследований и Центрального разведывательного управления США.

Как следует из реестра Роскомнадзора для проверки блокировок страниц и ресурсов в России, доступ ограничивается к сайтам fbi.gov и cia.gov. При этом не указывается, кто затребовал ограничить доступ е этим ресурсам.

Напомним, в октябре прошлого года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к домену t.me, принадлежащему Telegram. Причиной блокировки домена стала ст. 15.3. В ней речь идет об ограничении доступа к сайтам с информацией, которые содержат данные с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, а также недостоверной информации.

После этого в Генпрокуратуре РФ опровергли, что требовали от Роскомнадзора заблокировать домен t.me.