Песков заявил, что в Кремле с пониманием отнеслись к ужесточению миграционной политики Казахстана

Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что Россия находится в тесном контакте с Казахстаном для "защиты прав россиян" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ужесточение миграционного режима в Казахстане и заявил, что в любом случае власти РФ находятся в контакте для "защиты прав россиян". Об этом он сказал в ходе брифинга с журналистами.

"В данном случае здесь важно понимать, что там действует везде механизм по получению вида на жительство... Понятно, что там сейчас образовалось достаточно много людей, которые там находились, находятся транзитом или выбрали какую-то другую из перечисленных стран как место проживания и работы, и тоже понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находятся граждан", - сказал Песков, пояснив, что для пребывания просто надо оформлять вид на жительство (ВНЖ).

По его словам, в любом случае сохраняется возможность для жителей стран, которые входят в ЕврАзЭС.

Он также подчеркнул, что власти России находятся в контакте с целью наблюдения за соблюдением "законных права наших граждан".

Напомним, Казахстан сегодня, 27 января 2023 года, отменил окончательно возможность многократного "обнуления" срока пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы, то есть "визаран".

В Казахстане вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов в республике, в частности, для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для граждан государств, входящих в ЕАЭС, срок максимально длительного пребывания составляет 90 дней.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с Казахстаном по организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе с Россией.

Согласно документу, премьер распорядился принять предложение ФСБ, согласованное с МИД РФ и Минтрансом, о переговорах с Казахстаном, по итогам которого будет подписан протокол между ФСБ РФ и Комитетом национальной безопасности республики о порядке и формах проведения совместного контроля в автомобильных КПП на границе двух стран.