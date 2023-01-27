Эксперт назвал IT-специальности самыми перспективными направлениями для абитуриентов в 2023 году Фото: Дмитрий СТЕШИН

Партнер Лиги Цифровой Экономики Александр Сычев назвал самые перспективные направления для абитуриентов в 2023 году. По мнению эксперта, стоит обратить внимание на IT-специальности.

Сейчас российские компании активно набирают разработчиков по различным направлениям. На эти направления спрос будет расти в ближайшие 5-10 лет.

Будут востребованы специалисты, которые не просто смогут прописать код, а решить комплексую задачу.

- Будущее у IT-решений в области биотехнологий, создание софта для робототехники – например, беспилотных автомобилей, - говорит эксперт «Газете.Ru».

Популярность экспертов в области Big Data будет расти. Эти технологии используются в банках, ритейле, телекоме.

Но пока российские вузы предлагают такие специальности в очень ограниченном варианте, выбор не сильно велик.

- В таком случае лучше выбрать максимально общее направление. Это может быть прикладная математика, информационные системы и технологии, информатика и вычислительная техника и тому подобное, — пояснил он.

Если есть желание развиваться в IT- направлении, то нужно начинать как можно раньше: самостоятельно проходить дополнительные курсы, устраиваться на стажировки.

- Со стажировки уже устраиваетесь работать и узнаете на практике, как все устроено. Когда начинаешь свой профессиональный путь, важно быть в контексте, следить за трендами, — заключил эксперт.

А вот по версии Минобрнауки, самой популярной специальностью в 2022 году стало педагогическое образование, передает "360"

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