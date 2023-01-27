Власти Индонезии разочарованы, что страна не может купить российскую нефть

Власти Индонезии призвали Россию поторопиться с продажей нефти Фото: REUTERS

Координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан разочарован, что страна не может заключить договор на закупку дешевой российской нефти. Его слова приводит местное издание Detik.

Индонезийский чиновник утверждает, что уже пять месяцев ждет такой возможности и даже прилетал в Москву, чтобы обсудить этот вопрос.

"Теперь, когда нефть подешевела, разве вы не можете сделать нам предложение по ее закупке? Мы ждем, прошу, поторопитесь", - заявил Панджайтан.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские нефтяные компании нарастили добычу черного золота по итогам 2022 года на 2%. Совокупная добыча нефти в России увеличилась до 535 миллионов тонн.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. С 1 февраля 2023 года РФ прекращает поставки нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прописан "ценовой потолок". Исключения возможны, но только по решению главы государства.