МИД РФ заявил, что передача танков Украине выводит на новый уровень противостояние Запада с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки западных танков Киеву не изменят ситуацию в пользу Украины, однако выводят противостояние Запада с Москвой на новый уровень. Такое заявление в пятницу, 27 января, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Поставки танков не изменят, конечно, ситуации в пользу киевского режима. Но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной, с нашим народом», - сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, комментируя объявленные накануне поставки.

Напомним, Вашингтон принял решение поставить Киеву 31 танка Abrams в рамках нового пакета военной помощи, а канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин направят Киеву 14 танков Leopard 2.

Тем временем замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич объявил о планах в течение нескольких недель передать Киеву 14 танков Leopard, а позже глава украинского президентского офиса Андрей Ермак сообщил, что Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с анонсированными ранее танками.