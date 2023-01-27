Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье27 января 2023 11:10

Новая амбулатория в селе Ембаево Тюменского района будет обслуживать 8500 местных жителей

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в своем телеграм-канале, что больница построена в рамках программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения
Сергей КУЗНЕЦОВ

«Медицинское учреждение построили меньше чем за год. Площадь здания – 600 м², места хватило всем. Для пациентов работают три врача-терапевта, два педиатра, хирург, акушер-гинеколог и стоматолог. Теперь местные жители будут получать медицинские услуги в комфортных, современных условиях»,поделился подробностями Александр Моор .

Глава области пояснил, что сельская амбулатория построена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее здесь располагалось устаревшее здание. Медучреждение обслуживает 8 500 человек, в том числе более 1700 детей, и сможет принять более ста пациентов в день.

Помимо сотрудников, которые работают в клинике постоянно, сюда будут приезжать профильные специалисты, например, врач для проведения ультразвукового исследования.

Также в клинике оборудованы прививочный и процедурный кабинеты. И что очень важно для местных жителей, в амбулатории будет функционировать дневной стационар.

Александр Моор добавил, что за прошлый год в Тюменской области построили семь таких амбулаторий. В планах открыть в ближайшее время большую поликлинику в селе Каскара.

Кстати, буквально на прошлой неделе новая врачебная амбулатория была открыта в селе Борки. Она рассчитана на посещение 56 пациентов в смену. Медицинскую помощь здесь получают более 4 тысяч человек, в том числе около тысячи детей.