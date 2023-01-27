Уроженец России Герко стал крупнейшим налогоплательщиком Британии в 2022 году

В Британии назвали крупнейших налогоплательщиков Фото: Павел МАРТИНЧИК

Основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко, родившийся и выросший в России, стал крупнейшим налогоплательщиком Британии в 2022 года. Об этом сообщает издание The Times.

Согласно представленной информации, Герко заплатил свыше 600 млн долларов налогов.

Второе место в рейтинге заняли совладельцы букмекерской компании Bet365 Дениз, Джон и Питер Коут. Их налоговые отчисления составили около 570 млн долларов.

Замкнул тройку наиболее крупных британских налогоплательщиков владелец компании Pentland Group Рубин Стивен Рубин, выплативший в бюджет страны порядка 485 млн долларов.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что самые богатые россияне в 2022 году потеряли почти 93 млрд долларов из-за ситуации на Украине. Как следует из публикации, в феврале богатейшие россияне вместе потеряли почти 46,6 млрд долларов, а после введения санкций сумма увеличилась еще на 47 млрд долларов.

Напомним, российский бизнесмен Алексей Мордашов вышел в топ рейтинга самых обедневших миллиардеров в России по версии Forbes. За 2022 год он потерял 11,1 млрд долларов капитала. Уточняется, что российская черная металлургия, к которой Мордашов имеет непосредственное отношение, стала одной из самых пострадавших от западных санкций отраслей.