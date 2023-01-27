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НовостиВ мире27 января 2023 11:26

Алиев назвал нападение на посольство Азербайджана в Тегеране терактом

Президент Азербайджана потребовал как можно быстрее расследовать произошедшее
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент Азербайджана потребовал как можно быстрее расследовать произошедшее

Президент Азербайджана потребовал как можно быстрее расследовать произошедшее

Фото: REUTERS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал терактом вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране, которое произошло утром в пятницу, 27 января, а также потребовал как можно быстрее расследовать произошедшее, наказав виновных.

«Выражаю соболезнования семье и близким погибшего. Требуем скорейшего расследования этого теракта и наказания террористов. Террористические атаки на дипломатические представительства недопустимы», - написал глава государства в своем Twitter.

Напомним, жертвой покушения стал сотрудник азербайджанских силовых структур, который оказал сопротивление вооруженному автоматом Калашникова напавшему на дипломатическую миссию. Кроме того, сообщалось о двух пострадавших охранниках посольства, находящихся в удовлетворительном состоянии. Как писал сайт KP.RU, посольство на данный момент собираются эвакуируют.