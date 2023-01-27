«Аэрофлот» возобновляет полеты в Казахстан с 1 февраля 2023 Фото: REUTERS

Авиакомпания «Аэрофлот» полеты в Казахстан с 1 февраля этого года, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Аэрофлот» возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана. С 1 февраля «Аэрофлот» начнет полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта», – сказано на сайте компании.

Как уточняется в сообщении, в Астану полеты планируется выполнять два раза в день, в Алматы – до трех раз в день. Что касается Атырау, туда перевозчик планирует летать два раза в неделю – по средам и субботам, с марта 2023 –еще и по понедельникам.

В компании напомнили, что до февраля 2023 года полеты в Казахстан из Москвы осуществляются авиакомпанией «Россия».

Как писал сайт KP.RU, в Казахстане вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов в республике, в частности, для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).