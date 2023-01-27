Вертолет специального летного отряда "Россия" совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково

В результате инцидента с вертолетом во Внуково никто не пострадал Фото: Иван МАКЕЕВ

Вертолет специального летного отряда "Россия" Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Внуково в пятницу, 27 января 2023 года. Информацию об этом подтвердил источник KP.RU.

Собеседник добавил, что специальный летный отряд подчиняется администрации президента РФ и перевозит чиновников топ-уровня. Кто именно находился на борту, не уточняется.

По предварительной информации, воздушное судно повредило винт. Как пишет ТАСС, в результате инцидента никто не пострадал.

"Вертолет только готовился к вылету, возможно, из-за сильного ветра его "раскрутило", из-за чего поврежден винт", - уточнила в беседе с агентством пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Австралии в районе восточного побережья в столкновении двух вертолетов погибли четыре человека и по меньшей мере 13 человек пострадали.