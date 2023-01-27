Канцлер ФРГ Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за Холокост Фото: REUTERS

На ведомственном канале ФРГ в Twitter от лица канцлера Германии Олафа Шольца опубликовано послание в день памяти Холокоста. Лидер ФРГ подчеркнул недопустимость повторения ужасных исторических событий.

"Страдания шести миллионов невинно убитых евреев не будут забыты, как и страдания выживших. Чтобы гарантировать "Не повторение" в будущем, мы напоминаем о нашей исторической ответственности в День памяти Холокоста. Мы помним", - говорится в сообщении.

2 мая 2022 министерство иностранных дел Израиля вызвало посла России Анатолия Викторова для разъяснений высказываний главы российского МИД Сергея Лаврова. Это связано с интервью дипломата итальянским СМИ, в котором он обвинял Украину в очередной раз в "нацизме".

Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал высказывания российского коллеги "непростительными и возмутительными", кроме того, отметил он, слова Лаврова "являются ужасной исторической ошибкой". Лапид заявил, что обвинение самих евреев со стороны Лаврова в антисемитизме – это "самый низменный уровень расизма" в их отношении.

Напомним также Европарламент 19 января 2023 года большинством голосов принял резолюцию с целью создать специальный трибунал для расследования преступлений России в Украине, а также изъятия активов РФ для выплат Украине.

Депутаты поддержали подготовительную работу ЕС по созданию специального трибунала с учетом формирования механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной для возложение ответственности на руководство России и ее союзников за преступления в Украине в период спецоперации.