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НовостиВ мире27 января 2023 11:35

Канцлер ФРГ Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за Холокост

Лидер ФРГ Шольц подчеркнул недопустимость повторения ужасных исторических событий Холокоста
Владимир РОМАНЕНКО
Канцлер ФРГ Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за Холокост

Канцлер ФРГ Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за Холокост

Фото: REUTERS

На ведомственном канале ФРГ в Twitter от лица канцлера Германии Олафа Шольца опубликовано послание в день памяти Холокоста. Лидер ФРГ подчеркнул недопустимость повторения ужасных исторических событий.

"Страдания шести миллионов невинно убитых евреев не будут забыты, как и страдания выживших. Чтобы гарантировать "Не повторение" в будущем, мы напоминаем о нашей исторической ответственности в День памяти Холокоста. Мы помним", - говорится в сообщении.

2 мая 2022 министерство иностранных дел Израиля вызвало посла России Анатолия Викторова для разъяснений высказываний главы российского МИД Сергея Лаврова. Это связано с интервью дипломата итальянским СМИ, в котором он обвинял Украину в очередной раз в "нацизме".

Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал высказывания российского коллеги "непростительными и возмутительными", кроме того, отметил он, слова Лаврова "являются ужасной исторической ошибкой". Лапид заявил, что обвинение самих евреев со стороны Лаврова в антисемитизме – это "самый низменный уровень расизма" в их отношении.

Напомним также Европарламент 19 января 2023 года большинством голосов принял резолюцию с целью создать специальный трибунал для расследования преступлений России в Украине, а также изъятия активов РФ для выплат Украине.

Депутаты поддержали подготовительную работу ЕС по созданию специального трибунала с учетом формирования механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной для возложение ответственности на руководство России и ее союзников за преступления в Украине в период спецоперации.