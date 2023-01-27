«Русские?»: Захарова отреагировала на «морду медведя» на Марсе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на фотографию поверхности Марса, которую накануне опубликовала NASA. На опубликованном снимке можно увидеть фрагмент рельефа, который напоминает морду медведя.

«Русские?» - поинтересовалась официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинг в пятницу, 27 января.

Напомним, фото на поверхности соседней с Землей планеты сделал Марсианский разведывательный спутник NASA (Mars Reconnaissance Orbiter) сделал новое. Как сообщалось на сайте университета Аризоны, снимок был сделан используемым учебным заведением камерой высокого разрешения HiRISE еще 12 декабря прошлого года.

Захарова отреагировала на «морду медведя» на Марсе Фото: NASA

Как писал сайт KP.RU, на снимки можно увидеть характерный для медведя рот и нос. Ученые предполагают, что они, как и отложения, напоминавшие само морду, скорей всего, были образованы вулканическим или грязевым отверстием и потоками.