Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 января 2023 11:48

МИД России потребовал от Латвии незамедлительно освободить журналиста Sputnik Касема

Москва настаивает на реакции международого сообщества на нарушение прав корреспондента
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Журналист Марат Касем Фото: Личная страница Марата Касема в соцсети

Журналист Марат Касем Фото: Личная страница Марата Касема в соцсети

Россия требует от Латвии незамедлительно освободить журналиста Sputnik Марат Касема, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы требуем незамедлительно освободить Марата Касема. Настаиваем, чтобы на это вопиющее надругательство над обязательствами в сфере защиты прав человека со стороны Риги отреагировали все профильные международные структуры», – сказала дипломат на брифинге.

Как отметила Захарова, условия содержания Касема под стражей и пренебрежение обязательствами по оказанию своевременной медицинской помощи позволяют назвать отношение к нему «антигуманным и граничащим с пытками».

Напомним, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был задержан в начале января 2023 спецслужбами Латвии в Риге. Его подозревают в нарушении санкций и шпионаже. Пограничники Латвии заявляли, что Касем угрожает национальной безопасности страны.