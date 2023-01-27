МИД России потребовал от Латвии незамедлительно освободить журналиста Sputnik Касема

Журналист Марат Касем Фото: Личная страница Марата Касема в соцсети

Россия требует от Латвии незамедлительно освободить журналиста Sputnik Марат Касема, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы требуем незамедлительно освободить Марата Касема. Настаиваем, чтобы на это вопиющее надругательство над обязательствами в сфере защиты прав человека со стороны Риги отреагировали все профильные международные структуры», – сказала дипломат на брифинге.

Как отметила Захарова, условия содержания Касема под стражей и пренебрежение обязательствами по оказанию своевременной медицинской помощи позволяют назвать отношение к нему «антигуманным и граничащим с пытками».

Напомним, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем был задержан в начале января 2023 спецслужбами Латвии в Риге. Его подозревают в нарушении санкций и шпионаже. Пограничники Латвии заявляли, что Касем угрожает национальной безопасности страны.