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НовостиПолитика27 января 2023 11:57

Захарова заявила о поставках Западом вооружения Украине для "освобождения" Крыма

Официальный представитель МИД Захарова заявила, что заявления Запада о непричастности к конфликту в Украине "являются ложью"
Владимир РОМАНЕНКО
Официальный представитель МИД Захарова заявила, что заявления Запада о непричастности к конфликту в Украине "являются ложью"

Официальный представитель МИД Захарова заявила, что заявления Запада о непричастности к конфликту в Украине "являются ложью"

Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что поставляемая в Украину бронетехника служит для наступательной операции. По ее словам, заявления Запада о непричастности к конфликту в Украине "являются ложью". Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.

"В администрации президента США (Джо Байдена) не скрывают, что поставки вооружения предназначены для "освобождения" украинских территорий, включая Крым", - сказала Захарова.

Вместе с тем она отметила, что "Крым это территория России, а не Украины".

Напомним, Соединённые Штаты выразили надежду, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят "захватить утраченные территории, включая полуостров Крым".

Администрация президента США Джо Байдена изменила свою риторику в отношении Крыма. Теперь Вашингтон рассматривает варианты поставок оружия Украине для наступления на полуостров Крым.